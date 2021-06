A partir da zero hora desta quinta-feira, 01 de julho, a tarifa básica de pedágio nas praças da concessionária Arteris Régis Bittencourt, entre Curitiba e São Paulo, tem um reajuste de 10 centavos e passa a ser de R$ 3,40. O novo valor é válido para seis praças (5 delas no estado vizinho) e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme publicação no Diário Oficial da União.

Segundo a concessionária, os valores foram revisados com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2020, que chegou a 4,31%. O reajuste integra a revisão anual ordinária das tarifas, que deveria ter ocorrido até dezembro de 2020, mas foi adiada por seis meses. Veja abaixo as tarifas reajustadas, conforme a categoria dos veículos.