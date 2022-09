Uma pedra que despencou de um morro na BR277 causa perigo a motoristas que circulam no quilômetro 414 da rodovia, no sentido Litoral do Paraná, na manhã desta sexta-feira (16). Uma faixa está interditada por causa da pedra, que ocupa praticamente toda a faixa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trecho foi isolado e a retirada da pedra deve acontecer o mais rápido possível. O incidente que bloqueia a faixa sentido litoral fica na região de Morretes, já no Litoral Paranaense.