Com a rashtag #VemVacinaVem nas redes sociais, o prefeito Rafael Greca (DEM) anunciou, neste domingo (21), a abertura de mais um local para vacinação drive thru em Curitiba. Será na Pedreira Paulo Leminski, no Abranches, que foi batizada por Greca de “Pedreira da Cura”. Na postagem, o prefeito informa que tudo o que Curitiba puder fazer será feito para conter a pandemia de coronavírus (covid-19). A capital vive as piores semanas de contágio, com leitos exclusivos atingindo os 100% de ocupação.

“Teremos mais um imenso espaço de Vacinação em massa na Cidade de Curitiba assim que o Ministério da Saúde do Brasil intensifique o envio de insumos de imunização e/ou consigamos vacinas para comprar. A Pedreira da Cura do Pilarzinho somará com o Pavilhão da Cura do Parque Barigui. Tudo o que pudermos fazer faremos. #CuritibaContraVírus“, diz a postagem de Greca.

Além de se somar ao pavilhão do Barigui, a Pedreira vai complementar os outros dez pontos fixos de vacinação espalhados pela cidade e outros três drive thrus, sendo que um deles fica no próprio Parque Barigui.

Cronograma

A vacinação contra a covid-19 avança na capital para um novo público, os idosos com 75 anos completos. Na segunda-feira (22) serão vacinadas com a primeira dose pessoas com 75 anos completos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho. Na terça-feira (23) serão imunizados idosos com 75 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Pontos de vacinação para idosos

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

1 – Pavilhão da Cura

LOCAIS FIXOS

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)