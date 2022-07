A Guarda Municipal de Curitiba prendeu um homem de 30 anos, na madrugada desta segunda-feira (25), suspeito de furtar cabos telefônicos na Rua Cid Marcondes Albuquerque, no bairro Pinheirinho.

A equipe de GMs do Núcleo Regional do Pinheirinho foi avisada do crime por rádio, após uma denúncia pelo telefone 153 da corporação. Ao chegar no local, os guardas encontraram o suspeito com os cabos.

O homem ainda estava carregando facas e outras ferramentas utilizadas para cortar a fiação, e já tinha conseguido remover 30 metros de cabos de telefonia. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Central 153

Sempre que perceber uma atitude suspeita, o cidadão pode recorrer ao serviço de emergência da Guarda Municipal de Curitiba, pelo telefone 153. A ligação é atendida por um guarda no Centro de Operações da Defesa Social, que irá encaminhar a viatura mais próxima para verificar a situação.