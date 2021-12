Um temporal de granizo na tarde desta terça-feira (28) em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, fez com que motoristas que passavam pela BR-277 Norte parassem os veículos até a chuva passar. A ocorrência foi por volta das 16h30, registrada em vídeo publicado nas redes sociais, no Grupo BR 277 no Instagram.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no período indicado houve a passagem de algumas tempestades por Campo Largo, o que pode ter provocado a presença de granizo. A confirmação da queda de granizo, segundo o Simepar, costuma ser apenas visual.

De acordo com o Grupo BR 277, a chuva se concentrou nas proximidades da antiga praça de pedágio. O trecho não tem mais concessão de pedágio e aguarda licitação do Governo do Paraná para novos contratos.

Ainda de acordo com as postagens, não foi somente na rodovia que choveu granizo, mas em outras áreas de Campo Largo. Em Curitiba, embora haja chance de chuva nesta terça-feira, não há informação sobre queda de granizo.