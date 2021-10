Curitiba registrou, nesta quarta-feira (27), menos de dois mil casos ativos da covid-19, com um total de 1.981 pessoas com potencial de transmissão do vírus na cidade. A última vez que foram registrados menos de 2 mil casos ativos no município foi há 485 dias, em 29 de junho de 2020, com 1.934 casos contabilizados.

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta quarta-feira (27), 95 novos casos de covid-19 e três óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Um óbito ocorreu nas últimas 48 horas.

As vítimas são dois homens e uma mulher, com idades entre 40 e 85 anos. Uma pessoa tinha menos de 60 anos.

Até o momento foram contabilizadas 7.729 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 296.198 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 286.488 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Leitos do SUS

Nesta quarta-feira (27), a taxa de ocupação dos 220 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 45%. Restam 122 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 197 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 34%. Há 131 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 27 de outubro

95 novos casos confirmados

3 novos óbitos (1 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 296.198

Casos ativos – 1.981

Recuperados – 286.488

Óbitos – 7.729

