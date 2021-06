A cidade de Colombo na região metropolitana de Curitiba, está encerrando esta terça-feira (29) sem nenhum paciente internado por complicações da covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento do Alto Maracanã (UPA). A informação foi postada na página oficial do atual prefeito Helder Lazarotto.

“Acabamos de receber uma excelente notícia. É a primeira vez desde o início da pandemia, que o Pronto Atendimento do Maracanã está sem nenhum paciente internado devido a complicações da covid-19. Parabéns a toda equipe que se dedica diariamente para salvar vidas. A luta ainda não acabou, mas sei que vamos vencer esta batalha”, comentou o prefeito.

De acordo com a gestora da UPA, Sheyla Rodrigues, esta é a primeira vez, desde o início da pandemia, que o local fica sem paciente com casos do novo coronavírus. Ela ainda pede para que a população continue tomando todos os cuidados contra a covid-19. “É um momento muito emocionante para todos nós, que todos os dias damos o nosso melhor para salvar vidas. Pedimos que os cuidados na prevenção contra o vírus continue. Que as pessoas se conscientizem e usem máscara, não se aglomerem e façam a higienização constante das mãos”, comenta.

Segundo informações divulgadas no site da prefeitura de Colombo, já foram vacinadas mais de 60 mil pessoas do grupo prioritário. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (29), mostra que o município tem 22.581 casos confirmados de covid-19 e 15.953 recuperados. A cidade tem 246.540 habitantes.

UPA Maracanã

Desde o início da pandemia, o local vem passando por reformas e recebendo equipamentos por parte do governo e de doações para melhoria no atendimento. No início de 2020, o Pronto Atendimento passou por ampliação nos leitos, de 18 para 30, divididos conforme a necessidade de cada paciente. Além de contratação de médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Em abril deste ano, uma empresa no município doou três monitores multiparâmetros, considerados itens indispensáveis em unidades que realizam internações ou cirurgias. Os aparelhos permitem verificar a pressão arterial, batimentos cardíacos e outros sinais vitais dos pacientes.