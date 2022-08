A escuridão deixou de ser problema para os moradores da Rua Vila Guaíra, no Parolin, na Regional Fazendinha/Portão. A rua ganhou um moderno sistema de iluminação – o primeiro da história da via – com 16 postes de concreto e luminárias em tecnologia LED, que oferecem eficiência com menor gasto de energia.

Os serviços foram concluídos na última semana sob coordenação do Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). “A benfeitoria atende às residências e aos barracões de reciclagem existentes ao longo dos cerca de 800 metros da rua, que liga as ruas Brigadeiro Franco e Pernambuco”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

Os postes que sustentam as luminárias são de concreto e têm 12 metros de altura e foram instalados em intervalos de 35 metros, de acordo com o estudo luminotécnico feito para o trecho. Assim, elas garantem boa iluminação da área de circulação de pedestres e do leito da rua, que margeia o córrego Guaíra e fica próxima ao parque linear do bairro.

Satisfeito com a melhoria, o comerciante Ademir Pereira de Carvalho, o Lara, como é conhecido no bairro, diz que a nova iluminação representa um marco na vida dos moradores da região. “Melhorou em cem por cento a vida de quem mora ou passa pela rua. A nova iluminação é o assunto de todo mundo que para na banca, é a alegria do momento”, conta o proprietário da Banca do Lara.

Benfeitorias

A Rua Vila Guaíra e entorno receberam outras benfeitorias recentes feitas pela Prefeitura, como o asfaltamento da via e a iluminação do parque linear, que margeia o Rio Guaíra. O espaço, antes ocupado irregularmente por moradias precárias, deu lugar a uma estrutura com quadra de futebol com grama sintética, minifutebol, vôlei de areia, basquete, além de parquinho infantil, ciclovia e pista de caminhada.

A iluminação moderna, com equipamentos em tecnologia LED, permite que as pessoas que trabalham durante o dia possam usar a estrutura no período da noite, além de oferecerem maior segurança e bem-estar aos moradores do entorno.

A nova pavimentação foi feita em janeiro deste ano. Ela ganhou asfalto novo em 782 metros no trecho compreendido entre as ruas Assis Figueiredo e Brigadeiro Franco.