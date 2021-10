O Vale do Pinhão, movimento criado pela prefeitura de Curitiba garantiu à cidade o prêmio Latam Smart City Awards 2021, considerado o mais importante da América Latina voltado a iniciativas de cidades inteligentes. É a segunda vez que Curitiba recebe a premiação internacional. Em 2018, a capital venceu o Latam Smart City Awards com o aplicativo Saúde Já.

Curitiba conquistou o Latam Smart City Awards 2021 com o Vale do Pinhão concorrendo na categoria Ciudad Latam, que reconhece planos estratégicos e de grande escala de ecossistemas de inovação que combinam projetos e iniciativas para a consolidação de cidades inteligentes que apostam em serviços e soluções inovadoras para seus cidadãos. O Saúde Já foi premiado na categoria Transformação Digital.

Neste ano, Curitiba venceu o Latam Smart City Awards 2021 concorrendo com Montevidéu (Uruguai) e Bucaramanga (Colômbia).

O anúncio do novo prêmio de Curitiba foi feito, na noite de quarta-feira (6), em Merida (México), durante o Smart City Latam Congress. O evento é organizado pela instituição Fira Barcelona em colaboração com a ONU Habitat.

“A cidade mais empreendedora do Brasil vem articulando, desde 2017, este movimento do Vale do Pinhão que une a prefeitura e todo o ecossistema de inovação no desenvolvimento de soluções inovadoras para todos os curitibanos em áreas como empreendedorismo, reurbanização, mobilidade urbana, saúde, educação e meio ambiente”, disse o prefeito Rafael Greca.

Greca destacou ainda que o município vem fomentando esse ambiente de inovação do Vale do Pinhão com várias ações inéditas de governança, com a cidade inclusive agora na palma da mão do cidadão.

Vale do Pinhão e a inovação

Segundo a prefeitura de Curitiba, entre 2017 e 2021, ganharam destaque iniciativas do Vale do Pinhão como os Faróis do Saber e Inovação; a digitalização de serviços públicos como os aplicativos Saúde Já, Curitiba APP, 156, Estar Digital e Urbs Táxi Curitiba, entre outros em diversas áreas.

“Estamos criando uma nova cultura inovadora de cidade inteligente, voltada ao cidadão, com uso da tecnologia aliada do crescimento sustentável, adoção de gestão e governança mais modernas e aposta na economia criativa e colaborativa”, disse Greca.

Web Stories