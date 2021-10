Neste sábado (16), o Pequeno Cotolengo do Paraná promoverá um “Bazar Especial” com itens com valores mais acessíveis que o Bazar convencional. O Bazar do Pequeno Cotolengo já é tradicional na capital paranaense e recebe doações de toda Região Metropolitana de Curitiba. O evento acontecerá das 8h30 às 14h30, e será aberto ao público em geral e também para lojistas, diferente do convencional.

No Bazar, haverá artigos de natal, eletroeletrônicos, artigos de artesanato e decoração, móveis, entre outros. O evento será realizado excepcionalmente neste sábado (16) com descontos e preços mais acessíveis para o público, com variedades de produtos, no Salão do Churrasco do Pequeno Cotolengo, localizado nas dependências da Instituição.

Todos os artigos vendidos são provenientes de doações de pessoas que se dispuseram a ajudar o Pequeno Cotolengo. Vários artigos que chegam de doações e serão vendidos foram restaurados por voluntários da Instituição.

Toda a verba arrecadada durante o saldão do Bazar Especial será revertida para a manutenção de gastos e custos da Organização, que eventualmente precisa de renda para alimentação, saúde e atendimentos para os 230 Assistidos atendidos.

Durante o Bazar Especial haverá também a venda de pastel e cocada. Será aceito pagamentos por cartão de crédito/débito, dinheiro e PIX dos artigos vendidos.

O Pequeno Cotolengo fica na Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido, em Curitiba.