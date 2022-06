O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo está promovendo um verdadeiro “Show de Prêmios” em prol da causa da pessoa com deficiência. O bingo acontecerá no dia 26 de junho, às 14h, e será transmitido virtualmente pelas redes sociais da Organização. O Pequeno Cotolengo abriga 230 pessoas com múltiplas deficiências e egressos do SUS.

Este ano, os prêmios são:

1º lugar: Automóvel Zero Km

2º lugar: Moto Zero Km

3º lugar: Lavadora Lava e Seca

4º lugar: Refrigerador

5º lugar: TV Smart

Cada cartela está no valor de R$20, e qualquer pessoa do Brasil pode participar do evento. O sorteio acontece virtualmente, com transmissão pelas redes sociais do Pequeno Cotolengo, no dia 26, a partir das 14h. Quem não puder acompanhar o sorteio no dia, poderá verificar o resultado dos ganhadores no site da Organização ou pelas redes oficiais.

Para a gerente da Central de Atendimento ao Doador, Edna Fagundes, o evento tradicional é importante para o Pequeno Cotolengo, já que conta com a verba arrecadada e estimula cada vez mais pessoas a conhecer a obra.

“O evento é de extrema importância para a Organização. É realizado todo mês de junho no nosso calendário e a renda é revertida para as necessidades dos nossos 230 assistidos, trazendo mais qualidade de vida e promoção humana”, afirmou a gerente.

As cartelas são entregues por serviço de entrega (delivery) para Curitiba e Região Metropolitana, e para quem mora fora da região, são entregues via Correios ou por imagens das cartelas enviadas via Whatsapp corporativo. Além da compra das cartelas, há também a opção de vendas por consignação. Todos os participantes que venderem cartelas por consignação concorrerão a uma batedeira nova.

Para participar e adquirir as cartelas, basta entrar em contato pelo número (41) 3314-1948/3314-1900 ou pelo Whatsapp (41) 98516-3365.

Instituição atende cerca de 230 pessoas. Foto: Divulgação