O Pequeno Cotolengo vai realizar em dois dias da próxima semana, um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. Nos dias 15 e 16 (quarta e quinta-feira), de maneira presencial na Instituição, os produtos serão comercializados e a renda vai ser destinada à manutenção geral da sede que atende 230 pessoas com múltiplas deficiências.

Os diversos produtos, incluindo cosméticos, brinquedos, peças de vestuário, acessórios para celulares, pesca, relógios e eletrônicos. A abertura ocorre às 9h, e se estenderá até às 17h. A distribuição de senhas é das 8h às 16h, em ambos os dias. Nos dias de Bazar, haverá estacionamento gratuito dentro da Instituição. As compras poderão ser pagas com dinheiro, pix ou cartão de débito ou crédito.

Serão permitidas compras com o valor máximo de R$700 reais por CPF, somando todos os produtos em um único CPF. No dia do Bazar, será exigida a apresentação do documento. Vale reforçar que não será permitido provar as peças de roupas e o tempo de permanência será de 10 minutos por grupo.



SERVIÇO

Bazar Receita Federal – Pequeno Cotolengo do Paraná

Data: 15 e 16 de dezembro

Horário: 9h às 17h – Entrega de senhas das 8h às 16h

Local: Pequeno Cotolengo do Paraná – R. José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido. Entrada Franca