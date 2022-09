Neste ano, o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo é a ação social apoiada pela Restaurant Week. O festival gastronômico, que vai acontecer entre os dias 05 e 25 de setembro, une a alta gastronomia com a solidariedade. Ao final da experiência, os clientes que saborearem o menu exclusivo do evento podem optar por adicionar R$2 como doação para a Organização.

Os valores arrecadados serão revertidos para manter a obra do Pequeno Cotolengo, que oferece, de forma gratuita, atendimento em 19 especialidades médicas, além de educação e acolhimento para mais de 230 pessoas com múltiplas deficiências, que estavam em situação de abandono familiar, vulnerabilidade social e asilados hospitalares.

Para Carlos Thomazelli, Gerente de Captação de Recursos do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, a participação neste evento é importantíssima. “Cerca de 70% da nossa receita é composta pela captação, por isso os repasses realizados pelos restaurantes será muito relevante para a arrecadação de recursos financeiros”, destaca.

Os clientes que optarem por realizar a doação vão proporcionar maior qualidade de vida, atendimento especializado, humanizado e inclusão social.

