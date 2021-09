O Pequeno Cotolengo do Paraná irá voltar com o tradicional churrasco que acontece todo o mês. No entanto, por causa da pandemia da covid-19, os pedidos serão feitos por aplicativo e a retirada será feita no balcão, em local específico dentro da instituição. O evento acontecerá no dia 12 de setembro, das 11 às 14h30.

A venda do churrasco acontecerá pelo aplicativo móvel “Pequeno Cotolengo”. O download pode ser feito via Apple Store ou Google Play. A compra é realizada virtualmente pelo aplicativo e a retirada acontece no Pequeno Cotolengo do Paraná, presencialmente, no domingo, 12 de setembro. Os kits churrasco serão limitados, mas podem ser garantidos pela compra antecipada via aplicativo do Pequeno Cotolengo do Paraná.

O churrasco é um evento tradicional da Organização e tem como objetivo arrecadar fundos para manter a obra. O evento é promovido pelos voluntários do Pequeno Cotolengo do Paraná. Este ano, por conta da pandemia, apenas voluntários vacinados com as duas doses da vacina contra Covid-19 participarão do evento, prezando pela segurança e cuidado de todos os envolvidos.

Os preços para a compra do churrasco são: carne – R$70, risoto – R$25 e maionese por R$20. Os itens são vendidos separadamente, sendo que o cliente pode optar por um item ou por todos. O churrasco completo custa R$115 e serve até três pessoas.

Serviço

Churrasco Pequeno Cotolengo do Paraná (Retirada no Balcão)

Data: 12 de setembro – domingo

Horário: Retirada do churrasco a partir das 11h

Local: Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido – Curitiba/PR

O churrasco acontecerá apenas com retirada no balcão. O churrasco deverá ser comprado antecipadamente via aplicativo. Vendas limitadas.

