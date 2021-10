O Complexo Hospitalar Pequeno Príncipe vai proporcionar à população mais uma enorme estrutura nos próximos anos. Um terreno de 20 hectares, no bairro Bacacheri, próximo ao Cindacta II, vai ser o endereço de um Hospital-Dia. A informação foi confirmada por José Álvaro da Silva Carneiro, diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, na quarta-feira (20), na Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Ao lado de Ety Cristina Forte Carneiro, diretora executiva do Hospital Pequeno Príncipe, José Álvaro apresentou aos vereadores, o plano de expansão do complexo, que além do hospital conta com as Faculdades Pequeno Príncipe e com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. A construção da unidade Norte vai desafogar o atendimento no prédio histórico no bairro Água Verde.

+Leia mais! Rede de farmácias em Curitiba vai aplicar vacina contra a gripe H1N1 de graça

Segundo o diretor do Complexo Pequeno Príncipe, a construção da unidade Norte permitirá levar para as novas instalações os procedimentos mais simples, concentrando no prédio histórico, no bairro Água Verde, o atendimento de alta complexidade. “Há a previsão de ter (no Bacacheri) um hospital de alta complexidade. A nossa faculdade vai para lá, o instituto de pesquisa vai para lá e há a previsão de um centro cultural. Vamos ter também um jardim botânico”, anunciou, informando que para o início das obras faltam detalhes do licenciamento, iniciado em 2013, com a Prefeitura de Curitiba. “Confiamos que no ano que vem sairá a licença de instalação para que comecemos a obra”.

+Leia mais! Starbucks abre as portas em Curitiba; veja quais são as novidades da cafeteria

Referência e empregador

O Pequeno Príncipe é referência nacional em transplantes de medula, de fígado, de rins, de cirurgias ortopédicas complexas e doenças raras. Além disso, emprega mais de 2.500 pessoas. ““O hospital é o maior pediátrico do Brasil, com 378 leitos, dos quais 68 em UTI. Temos 2.600 colaboradores e 1.000 terceirizados. Somos um grande empregador na cidade. Comparativamente, empregamos mais pessoas que a Renault Nissan”, exemplificou o diretor corporativo do Pequeno Príncipe.

+Leia mais! Quanto você acha que custava a carne em 2005? Comparação de preços é de chorar. Veja!

*Com informações da Câmara Municipal de Curitiba.

Web Stories