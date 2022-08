O guerreiro Ravi nasceu prematuro com 35 semanas de gestação e sofreu uma parada respiratória após o nascimento. Precisou ficar 13 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi descoberta uma grave deficiência visual. Ravi não abre os olhos, pois tem a ausência do globo ocular direito (anoftalmia), e atrofia no globo ocular esquerdo.

Uma cirurgia precisa ser realizada para que ele possa enxergar no futuro, mas o custo é alto para a família que fez uma vaquinha virtual para conseguir R$ 17 mil orçados para o procedimento.

Queila dos Santos e Reginaldo Henes da Silva, pais do Ravi, desde os primeiros dias de vida do menino perceberam essa dificuldade visual. Com vários exames realizados em clinicas e hospitais de Curitiba, foram detectados os problemas. “Ele não consegue abrir os olhos, mas depois de fazer vários exames foi descoberto que existe uma estimulação visual, ou seja, uma boa notícia. É preciso fazer a cirurgia para ele vir a enxergar”, disse Queila.

O custo total da intervenção cirúrgica é de R$ 16 mil, um valor alto para os padrões da família. Além disso, é preciso próteses (lentes) com custo de R$ 1 mil. “Amigos falaram para abrir uma vaquinha virtual para conseguir arrecadar o dinheiro. As pessoas estão ajudando, mas acredito que agora com a Tribuna do Paraná, vamos chegar. Estou com esperança”, relatou Queila.

Golpe da cirurgia!

Além dessa questão familiar, Queila e Reginaldo tiveram que enfrentar um duro golpe, mas do lado financeiro. Uma pessoa se passou como médico e disse que faria a cirurgia gratuitamente, e que o casal somente precisaria pagar o valor da passagem.

“Entraram em contato comigo falando que se tratava de um médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Avisou que estava sensibilizado com o Ravi, e não cobraria pela cirurgia. A gente só bancaria a passagem. Pediu R$ 220 e depois R$ 180, e fiz o depósito. Quando ele pediu mais R$ 350, percebi que era golpe. É muito triste isso, gente se aproveitando do nosso momento de fragilidade, mas isso não vai ser nada diante da recuperação no nosso filho”, completou a mãe.

Como ajudar:

Para ajudar o Ravi e família, pode se fazer o depósito via PIX. O número é 41999754411, nome de Reginaldo Henes da Silva. Ajude, qualquer valor é importante!. O link para a vaquinha virtual é esse aqui.