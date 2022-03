O celular virou um item fundamental para as pessoas. Sair sem ele de casa, é quase a mesma coisa que esquecer uma peça de roupa, um instrumento de trabalho ou até mesmo, a carteira. E perder o aparelho ou mesmo ser vítima de roubo ou furto causa prejuízos materiais e sentimentais. Aliás, você sabe como agir em uma adversidade? O boletim de ocorrência na polícia é importante ou mera formalidade?

Perguntas que infelizmente fazem parte do cotidiano do brasileiro que verifica diariamente o aumento da criminalidade, combinada com a burocracia para desabilitar serviços.

Para bloquear o número

O jornalista Fabiano Klostermann teve o celular furtado no dia 14 de fevereiro entre as esquinas da Avenida Iguaçu e com a Desembargador Westphalen, no Centro de Curitiba.

Ao chegar em casa, fez pela internet o Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil. Registrou a queixa e na sequência foi até uma loja da operadora Vivo. De acordo com o jornalista, a atendente não pediu o boletim de ocorrência, e vendeu um chip que foi colocado em um celular que Fabiano tinha em casa.

Passado um mês do furto, Fabiano soube, por indicação de seu irmão, da existência de um site ligado à Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel), mantido pelas prestadoras, por meio da ABR-Telecom. Neste site, é possível verificar se o aparelho possui alguma restrição, que é útil para quem deseja comprar um celular de outra pessoa.

Com o BO feito e após ter comparecido à uma loja da operadora, o jornalista imaginou que seu celular furtado estaria bloqueado, mas não foi bem isso o que ele encontrou. “Uma pessoa pode comprar o meu aparelho sem saber que é produto de furto. No site da Anatel, ele está regularizado e sem qualquer ilegalidade”, disse o jornalista.

Como identificar se o produto é ilegal?

Na caixa do aparelho celular, consta o código IMEI (International Mobile Equipment Identity), uma espécie de RG do produto. São 15 dígitos em que o comprador pode usá-lo para bloquear e desbloquear o celular.

A responsabilidade do bloqueio é da operadora ou da polícia. No entanto, é preciso pedir para a atendente para que se faça tal serviço, ou seja, o boletim de ocorrência nem sempre é eficaz. Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima pode solicitar o bloqueio do IMEI no momento em que registra o boletim de ocorrência, mas que isso será analisado, pois um bloqueio pode interferir no andamento das investigações.

Já a Anatel, relatou que não realiza bloqueios ou desbloqueios, e reforça que o usuário deve buscar a polícia para verificar se o pedido de bloqueio já foi encaminhado ou solicitar o bloqueio diretamente junto às prestadoras.

Quanto à operadora Vivo, citada na reportagem, informa que mantém em seu site uma página com informações de ajuda e dúvidas quanto à perda ou roubo de celular. Além disso, reforçou que o cliente precisa informar para um atendente que perdeu o aparelho e que é preciso bloqueá-lo.

Passo a passo após roubo ou perda

1. Faça um boletim de ocorrência

Em primeiro lugar, se você perdeu seu aparelho celular, faça um boletim de ocorrência. Vá até uma delegacia ou mesmo em casa, registre a queixa pela internet. Assim será possível ter uma prova, caso seu celular seja usado em qualquer atividade ilícita, de que não foi você quem utilizou o aparelho.

2. Use o IMEI do seu telefone para solicitar o bloqueio do aparelho

O código IMEI (International Mobile Equipment Identity) é o número de identificação próprio de cada equipamento de celular.

3. Se você ainda não sabe o código IMEI do seu aparelho, siga os passos:

Digite *#06# no telefone, como se fosse fazer uma chamada;

Uma sequência de 15 números aparecerá imediatamente na tela, que corresponde ao seu IMEI.

O IMEI também pode ser encontrado na embalagem do celular, próximo ao código de barras.

Entre em contato com a operadora e solicite o bloqueio. Passe o código IMEI e relate que fez um BO.

Contato com as operadoras

Veja os números das principais operadoras do país para bloquear o celular roubado:

Bloquear celular Vivo: 1058 ou pelo App Meu Vivo, clique em Meu Plano > Bloqueio de Linha.

Bloquear celular Claro: 1052 ou pelo App Minha Claro.

Bloquear celular Oi: ligue para a 1057 de qualquer telefone ou *144 de um Oi, ou pelo App Minha Oi, vá no menu “Serviços”, selecione a opção “Bloqueio por Perda e Roubo”.

Bloquear celular TIM: ligue de outro TIM para *144 ou através de um telefone fixo para 1056.