A inauguração da churrascaria Nativas Grill, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (10), está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque o perfil do Twitter Brasil Fede Covid, que denuncia irresponsabilidades com relação à pandemia, publicou um vídeo que mostra uma grande aglomeração no local. A churrascaria entrou em funcionamento no mesmo local e que ficava a KF Grill, no Campina do Siqueira, que fechou as portas recentemente.

Nas imagens é possível perceber muita gente numa fila pra entrar. Já no interior do estabelecimento, muitas pessoas aglomeradas em uma fila para o buffet. A equipe do estabelecimento estava com equipamentos de proteção e havia dispensers de álcool em gel, que não estariam funcionando. Em determinado momento do vídeo é possível ver crianças e pessoas sem máscaras sentadas em mesas que foram montadas para várias pessoas.

O ambiente da churrascaria tem salões que podem ser separados. O maior espaço estava lotado e com janelas e cortinas fechadas, mas que depois foram abertas para circulação de ar.

E aí, Nativas Grill?

Em nota enviada à imprensa, a churrascaria Nativas Grill afirmou que seguiu a lotação máxima de 50%. “Ao verificar a lotação da casa, que estava com 50% de mesas, imediatamente suspendemos a recepção de mais pessoas e fechamos o estacionamento. Todas as medidas de segurança foram tomadas, como oferta de luvas e álcool gel para o serviço de buffet. Havia, ainda, obrigação do uso de máscaras enquanto as pessoas circulavam fora das mesas. Operamos dentro do estabelecido pelo decreto da prefeitura e estamos a disposição para mais esclarecimentos”, diz a nota do estabelecimento.

Fila e aglomeração foram dedurados pelo perfil do Twitter. Foto: Reprodução.

Perfil denuncia festa de swing

Outra postagem da página Brasil fede covid-19 gerou grande discussão. o perfil mostrou um restaurante japonês de Curitiba que estaria fazendo festa de swing entre os funcionários.