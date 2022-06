O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, vai comemorar no dia 09 de julho o Jubileu das novenas com 24 horas de celebrações especiais. Uma programação intensa e variada está sendo preparada para celebrar os 100 anos de novenas perpétuas no mundo e 62 anos em Curitiba.

Milhares de pessoas de Curitiba e região metropolitana costumam ir ao Santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro todas as quartas-feiras. São muitos os relatos de graças alcançadas e os testemunhos de fé e devoção popular. Confira a programação completa do Jubileu ao final do texto.

LEIA TAMBÉM:

>> Procissão marítima homenageia São Pedro, padroeiro de Matinhos

>> Gigante dos salgadinhos: Elma Chips nasceu em Curitiba com um forno caseiro

Início das Novenas

A Novena Perpétua ao ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nasceu em 1922, na Paróquia Santo Afonso, na cidade de St. Louis, Missouri, Estados Unidos. A ideia inicial foi do missionário redentorista, Pe. André Brown. A partir de então, a devoção tornou-se rapidamente conhecida e foi levada para vários países, principalmente através dos Missionários Redentoristas que abriam novas casas de Missão. Essa devoção, entretanto, vem desde 1866, quando o papa Pio IX entregou o ícone do Perpétuo Socorro aos Redentoristas, pedindo que tornassem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro conhecida no mundo todo.

No Brasil, a expressão mais importante da devoção mariana é a celebração da Novena Perpétua, em estados, paróquias e comunidades. Em Curitiba, as tradicionais novenas acontecem, ininterruptamente, desde o início da década de 1960. A primeira novena contou com apenas oito pessoas, na Capela da Glória, na Avenida João Gualberto. O número de fiéis foi crescendo e, nove anos depois, foi construído o atual santuário, que atrai milhares de devotos anualmente.

A novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro faz parte não só da história do bairro Alto da Glória, mas de toda a cidade. Por isso, a comunidade do Santuário do Perpétuo Socorro está mobilizando esforços para tornar essa comemoração um marco para o povo curitibano, tão assíduo, semanalmente, em todos os 17 horários de novena.

Celebrar esse Jubileu é um momento especial de encontro e de respeito às manifestações culturais e religiosas do nosso povo.

Atividades

Para comemorar a data, os Missionários Redentoristas e membros das diversas pastorais e movimentos do Santuário, organizaram atividades diversas, como: exposição fotográfica, onde 100 fotos demonstram a história das novenas em Curitiba.

Foi realizado também um Concurso Cultural para a escolha do Hino Oficial do Jubileu e uma Noite Cultural, com danças, músicas e poesia. Além disso, um manto especial e uma medalha foram confeccionados em homenagem a Nossa Senhora. Ao lado dessas atividades, os Missionários Redentoristas estão visitando diversos lares, instituições e comércios em geral levando a bênção do Ícone Peregrino de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Jubileu

No dia 09 de julho de 2022, será comemorado oficialmente o Jubileu centenário, nas dependências do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Programação do dia

00h às 0:15h – Abertura solene do Jubileu. Serão 24 horas de novenas, de hora em hora, com a participação popular de Curitiba e região, pastorais, caravanas e convidados.

0:15h às 23h – Novena de hora em hora

7h, 12h e 15h – Missa com Novena

18h – Procissão com o Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Procissão dos Anjos

20h – Missa solene do Jubileu

Pantanal Bruca não gosta da presença de Marcelo Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Davi descobre o esquema de Joaquim