Um carro em alta velocidade na contramão foi filmado por um pedestre na Rua General Mário Tourinho, próximo ao Parque Barigui, em Curitiba, durante uma perseguição policial na tarde de terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo tinha alerta de roubo. Os dois ocupantes do carro decidiram dar meia volta para fugir da viatura na BR-277, perto do viaduto da Avenida Vereador Toaldo Túlio, no Santo Inácio. Eles só pararam quando entraram no pátio de um posto de gasolina, depois de invadirem a calçada. Houve troca de tiros. A ação foi por volta das 17h30.

No vídeo, é possível ver o carro se aproximando do posto de gasolina em alta velocidade pelo lado direito da pista da Mario Tourinho (que se transforma em BR-277 Norte). O motorista quase atropela algumas pessoas. De acordo com a PM, um dos ocupantes resistiu à abordagem policial com disparos de arma de fogo. Ele foi baleado e contido na sequência da ação. O outro suspeito se entregou logo que o veículo parou.

Quem estava nas proximidades do posto de gasolina pode ver o ouvir de longe a viatura da PM, por causa do giroflex ligado. Nesse momento, ao perceber que algo estava ocorrendo, é que um pedestre resolveu gravar a situação.

Logo em seguida, o carro passa muito rápido pela calçada e entra no posto de gasolina. Quem filmava chegou a tremer o vídeo com medo de ser atingido pelo veículo.

A PM informou que o suspeito baleado foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, no Portão. O outro foi levado para a delegacia. O carro e a arma foram recolhidos. A suspeita é de que o veículo furtado e a arma seriam usados para cometer outros crimes.

