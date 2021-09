Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após troca de tiros na manhã deste sábado no bairro Cabral, em Curitiba, um dos mais “ricos” da cidade. Em patrulhamento de rotina pelos bairros da região Norte da cidade, policiais miliares flagraram um carro roubado com três homens em atitude suspeita no bairro Ahú, vizinho ao local que se transformou em cenário de filme de ação.

Após abordagem, os suspeitos tentaram fugir em alta velocidade num Polo da cor prata, roubado na sexta-feira na cidade de Colombo. Já no bairro Cabral, mais precisamente na esquina da Rua Manoel Pedro com a Avenida Paraná, o carro dos suspeitos bateu no poste de um sinaleiro e houve troca de tiros. Um suspeito tentou fugir, mas tombou.

Os outros dois feridos foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador e o estado deles é grave. Dentro do veículo foram encontradas duas armas e objetos que acredita-se terem sido roubados ainda durante a manhã.

Sexta-feira violenta

Um assalto a um barzinho/cervejaria terminou em tiroteio na noite de sexta-feira (24), em Curitiba, na Vila Izabel. Segundo o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil (Cope), responsável pela ocorrência, dois suspeitos foram baleados e um deles morreu no local. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30.

Outra abordagem

Três suspeitos morreram em um confronto com policiais da (Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) na manhã desta sexta-feira (24), na Linha Verde, na região do bairro Fanny, em Curitiba. Dos três que morreram no confronto, dois usavam tornozeleira eletrônica no momento da ação. Eles estavam em um veículo Fiesta quando foram surpreendidos. Leia mais!