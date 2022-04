O personal trainer Ronaldo Santos, 40 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (07), quando deixava a academia em que trabalhava no bairro Campo Pequeno, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Ronaldo Santos teria sido abordado por duas pessoas que chegaram em um veículo de cor preta e atiraram contra ele. O personal ainda tentou buscar ajuda, mas morreu nas imediações da academia. Testemunhas chegaram a pedir apoio do Siate.

A Polícia Civil de Colombo investiga os motivos e busca informações em câmeras de segurança da região para encontrar os autores do crime.

Academia em luto

A academia Maxx Fit lamentou a perda do profissional. “ Ronaldo, que o senhor com a sua misericórdia te receba e te cuide, nós aqui estamos de coração partido. Uma tragédia se abateu sobre nós, meus sentimentos a todos os alunos e alunas. Que todos guardemos só as boas lembranças que nos proporcionou”, diz parte do texto da academia publicado nas redes sociais.