Dois pescadores de Matinhos, no Litoral do Paraná, foram multados por captura ilegal de tubarões, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A fiscalização foi feita depois que os suspeitos publicaram um vídeo nas redes sociais.

De acordo com o Ibama, a postagem mostra os pescadores junto com os tubarões mortos dentro de um barco. De acordo com o portal G1 Paraná, o órgão não informou quando os animais foram capturados.

Em um dos vídeos, também é possível ver um tubarão-negro sendo pescado. Esse tubarão é ameaçado de extinção e, segundo o Ibama, pesava mais de 150 quilos.

Pelo crime, os suspeitos foram autuados em R$ 16 mil. Eles podem recorrer.

