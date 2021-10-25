O anúncio do novo aumento no preço da gasolina e dos outros combustíveis na manhã desta segunda-feira (25) deixou todos os motoristas preocupados. A busca pelo menor preço da gasolina em Curitiba já virou rotina para a maioria das pessoas.
Semanalmente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga uma pesquisa em diversos postos de combustível para acompanhar a flutuação no preço da gasolina, gasolina aditivada, etanol, diesel e o GLP (gás de cozinha). Veja abaixo preços divulgados na pesquisa realizada entre os dias 19 e 20 de outubro.
Veja o preço da gasolina em Curitiba na relação de postos pesquisados
Veja também: Qual é a média de preço do etanol em Curitiba?
|RAZÃO SOCIAL
|ENDEREÇO
|BAIRRO
|BANDEIRA
|PREÇO VENDA
|DATA COLETA
|AUTO POSTO RABAT LTDA
|RUA GUILHERME IHLENFELDT, 616
|Vila Tingui
|BRANCA
|5,829
|20/10/2021
|POSTO SANTA ROSA LTDA
|RUA FERNANDO DE NORONHA, 137
|Boa Vista
|BRANCA
|5,849
|20/10/2021
|AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA
|AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1805
|Ahu
|BRANCA
|5,849
|20/10/2021
|AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA
|RUA LODOVICO GERONAZZO, 665
|Boa Vista
|BRANCA
|5,849
|20/10/2021
|AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA
|RUA TRAJANO REIS, 614
|Sao Francisco
|BRANCA
|5,849
|20/10/2021
|SETA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
|RUA JOAO NEGRAO, 2054
|Reboucas
|BRANCA
|5,849
|20/10/2021
|G T ZANLORENZI E CIA LTDA
|RUA AMAZONAS MARCONDES, 1106
|Cabral
|BRANCA
|5,879
|20/10/2021
|AUTO POSTO EMF LTDA
|RUA CHILE, 2311
|Reboucas
|BRANCA
|5,899
|20/10/2021
|AUTO POSTO ERASTO GAERTNER EIRELI
|RUA MAXIMINO ZANON, 31
|Bacacheri
|RAIZEN
|5,899
|20/10/2021
|POSTO DE SERVICOS ACALANTO LTDA
|RUA MAL MASCARENHAS MORAES, 1020
|Santa Candida
|BRANCA
|5,899
|20/10/2021
|AUTO POSTO BASE AÉREA LTDA.
|AVENIDA ERASTO GAERTNER, 1600
|Bacacheri
|IPIRANGA
|5,899
|20/10/2021
|AUTO POSTO MEXICO LTDA
|RUA MEXICO, 385 TERREO
|Bacacheri
|PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
|5,899
|20/10/2021
|ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|ESTRADA GUILHERME WEIGERT, 893
|Santa Candida
|BRANCA
|5,899
|20/10/2021
|AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
|AVENIDA PARANA, 2420
|Boa Vista
|STANG
|5,95
|20/10/2021
|SAMBADE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
|AVENIDA ANITA GARIBALDI, 6625
|Barreirinha
|RAIZEN
|5,979
|20/10/2021
|AUTO POSTO JARDIM QUERENCIA LTDA
|AVENIDA ANITA GARIBALDI, 5164 0
|Barreirinha
|BRANCA
|5,98
|20/10/2021
|POSTO DE COMBUSTIVEIS EL CHARIF LTDA
|RODOVIA BR-277 CURITIBA-PARANAGUA, 793
|Cajuru
|BRANCA
|5,989
|19/10/2021
|POSTO RODOVIA DOS MINERIOS LTDA
|RUA JOSE BAJERSKI, 44
|Abranches
|BRANCA
|5,989
|20/10/2021
|AUTO POSTO PETRO IGUAÇU LTDA.
|AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2039
|Centro
|RAIZEN
|5,99
|20/10/2021
|AUTO POSTO VIA TRABALHADOR LTDA
|RODOVIA BR 277, 4100
|Uberaba
|BRANCA
|5,998
|19/10/2021
|POSTO MAKIOLKA LTDA
|RUA THEODORO MAKIOLKA, 3115
|Barreirinha
|PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO MOCELIN LTDA
|AVENIDA ANITA GARIBALDI, 3672
|Barreirinha
|BRANCA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA
|RUA CHILE, 1457
|Reboucas
|PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
|5,999
|20/10/2021
|DUCATI AUTO POSTO LTDA
|RUA CLAUDIO PAULINO DARIVA, 304
|Boa Vista
|IPIRANGA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO POTENZA LTDA
|RUA JOAO NEGRAO, 1561
|Centro
|IPIRANGA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO VIA SUL BRASIL LTDA
|AVENIDA PRES. AFFONSO CAMARGO, 10 TERREO
|Cristo Rei
|RAIZEN
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO AVENTADOR LTDA
|AVENIDA PREFEITO ERASTO GAERTNER, 308
|Bacacheri
|IPIRANGA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO RIBEIRA III LTDA
|ESTRADA DA RIBEIRA BR-476, 517
|Atuba
|IPIRANGA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO TEXAS FUEL LTDA
|RUA MATEUS LEME, 5761
|Abranches
|IPIRANGA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO DELGADO MORO LTDA
|RUA XV DE NOVEMBRO, 3040
|Alto da Rua Xv
|IPIRANGA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO PETRO PIMPA LTDA
|RUA JOAO NEGRAO, 1240
|Reboucas
|IPIRANGA
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO TS LIMITADA
|AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1305
|Ahu
|RAIZEN
|5,999
|20/10/2021
|TAISHAN AUTO POSTO – EIRELI
|AVENIDA FRANCISCO M ALBIZU, 26
|Bacacheri
|RAIZEN
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO PATMOS LTDA
|AVENIDA ANITA GARIBALDI, 5.827 TERREO
|Barrerinha
|PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
|5,999
|20/10/2021
|AUTO POSTO MINERIO LTDA
|RUA PADRE JOAO WISLINSKI, 493 0
|Santa Candida
|BRANCA
|5,999
|20/10/2021
|POSTO MARU S.A.
|RODOVIA CURITIBA PARANAGUA BR-277, 2153
|Cajuru
|IPIRANGA
|6,099
|19/10/2021
|RIO BRAVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|RUA SENADOR XAVIER DA SILVA, 444
|Centro Civico
|IPIRANGA
|6,099
|20/10/2021
|AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA
|RUA MARTIM AFONSO, 700
|Merces
|RAIZEN
|6,099
|20/10/2021
|AUTO POSTO SOCIAL LTDA
|RUA AUGUSTO STRESSER, 1684 TERREO
|Hugo Lange
|PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
|6,26
|20/10/2021
De acordo com a pesquisa, o preço médio da gasolina em Curitiba na data da pesquisa era de R$ 5,96, sendo valor máximo R$ 6,26 e o mínimo R$ 5,82.