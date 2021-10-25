O anúncio do novo aumento no preço da gasolina e dos outros combustíveis na manhã desta segunda-feira (25) deixou todos os motoristas preocupados. A busca pelo menor preço da gasolina em Curitiba já virou rotina para a maioria das pessoas.

Semanalmente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga uma pesquisa em diversos postos de combustível para acompanhar a flutuação no preço da gasolina, gasolina aditivada, etanol, diesel e o GLP (gás de cozinha). Veja abaixo preços divulgados na pesquisa realizada entre os dias 19 e 20 de outubro.

Veja o preço da gasolina em Curitiba na relação de postos pesquisados

Veja também: Qual é a média de preço do etanol em Curitiba?

RAZÃO SOCIALENDEREÇOBAIRROBANDEIRAPREÇO VENDADATA COLETA
AUTO POSTO RABAT LTDARUA GUILHERME IHLENFELDT, 616Vila TinguiBRANCA5,82920/10/2021
POSTO SANTA ROSA LTDARUA FERNANDO DE NORONHA, 137Boa VistaBRANCA5,84920/10/2021
AUTO POSTO CALIFORNIA LTDAAVENIDA ANITA GARIBALDI, 1805AhuBRANCA5,84920/10/2021
AUTO POSTO INTERLAGOS LTDARUA LODOVICO GERONAZZO, 665Boa VistaBRANCA5,84920/10/2021
AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDARUA TRAJANO REIS, 614Sao FranciscoBRANCA5,84920/10/2021
SETA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDARUA JOAO NEGRAO, 2054ReboucasBRANCA5,84920/10/2021
G T ZANLORENZI E CIA LTDARUA AMAZONAS MARCONDES, 1106CabralBRANCA5,87920/10/2021
AUTO POSTO EMF LTDARUA CHILE, 2311ReboucasBRANCA5,89920/10/2021
AUTO POSTO ERASTO GAERTNER EIRELIRUA MAXIMINO ZANON, 31BacacheriRAIZEN5,89920/10/2021
POSTO DE SERVICOS ACALANTO LTDARUA MAL MASCARENHAS MORAES, 1020Santa CandidaBRANCA5,89920/10/2021
AUTO POSTO BASE AÉREA LTDA.AVENIDA ERASTO GAERTNER, 1600BacacheriIPIRANGA5,89920/10/2021
AUTO POSTO MEXICO LTDARUA MEXICO, 385 TERREOBacacheriPETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.5,89920/10/2021
ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAESTRADA GUILHERME WEIGERT, 893Santa CandidaBRANCA5,89920/10/2021
AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDAAVENIDA PARANA, 2420Boa VistaSTANG5,9520/10/2021
SAMBADE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDAAVENIDA ANITA GARIBALDI, 6625BarreirinhaRAIZEN5,97920/10/2021
AUTO POSTO JARDIM QUERENCIA LTDAAVENIDA ANITA GARIBALDI, 5164 0BarreirinhaBRANCA5,9820/10/2021
POSTO DE COMBUSTIVEIS EL CHARIF LTDARODOVIA BR-277 CURITIBA-PARANAGUA, 793CajuruBRANCA5,98919/10/2021
POSTO RODOVIA DOS MINERIOS LTDARUA JOSE BAJERSKI, 44AbranchesBRANCA5,98920/10/2021
AUTO POSTO PETRO IGUAÇU LTDA.AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2039CentroRAIZEN5,9920/10/2021
AUTO POSTO VIA TRABALHADOR LTDARODOVIA BR 277, 4100UberabaBRANCA5,99819/10/2021
POSTO MAKIOLKA LTDARUA THEODORO MAKIOLKA, 3115BarreirinhaPETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.5,99920/10/2021
AUTO POSTO MOCELIN LTDAAVENIDA ANITA GARIBALDI, 3672BarreirinhaBRANCA5,99920/10/2021
AUTO POSTO PETRO CHILE LTDARUA CHILE, 1457ReboucasPETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.5,99920/10/2021
DUCATI AUTO POSTO LTDARUA CLAUDIO PAULINO DARIVA, 304Boa VistaIPIRANGA5,99920/10/2021
AUTO POSTO POTENZA LTDARUA JOAO NEGRAO, 1561CentroIPIRANGA5,99920/10/2021
AUTO POSTO VIA SUL BRASIL LTDAAVENIDA PRES. AFFONSO CAMARGO, 10 TERREOCristo ReiRAIZEN5,99920/10/2021
AUTO POSTO AVENTADOR LTDAAVENIDA PREFEITO ERASTO GAERTNER, 308BacacheriIPIRANGA5,99920/10/2021
AUTO POSTO RIBEIRA III LTDAESTRADA DA RIBEIRA BR-476, 517AtubaIPIRANGA5,99920/10/2021
AUTO POSTO TEXAS FUEL LTDARUA MATEUS LEME, 5761AbranchesIPIRANGA5,99920/10/2021
AUTO POSTO DELGADO MORO LTDARUA XV DE NOVEMBRO, 3040Alto da Rua XvIPIRANGA5,99920/10/2021
AUTO POSTO PETRO PIMPA LTDARUA JOAO NEGRAO, 1240ReboucasIPIRANGA5,99920/10/2021
AUTO POSTO TS LIMITADAAVENIDA ANITA GARIBALDI, 1305AhuRAIZEN5,99920/10/2021
TAISHAN AUTO POSTO – EIRELIAVENIDA FRANCISCO M ALBIZU, 26BacacheriRAIZEN5,99920/10/2021
AUTO POSTO PATMOS LTDAAVENIDA ANITA GARIBALDI, 5.827 TERREOBarrerinhaPETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.5,99920/10/2021
AUTO POSTO MINERIO LTDARUA PADRE JOAO WISLINSKI, 493 0Santa CandidaBRANCA5,99920/10/2021
POSTO MARU S.A.RODOVIA CURITIBA PARANAGUA BR-277, 2153CajuruIPIRANGA6,09919/10/2021
RIO BRAVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDARUA SENADOR XAVIER DA SILVA, 444Centro CivicoIPIRANGA6,09920/10/2021
AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDARUA MARTIM AFONSO, 700MercesRAIZEN6,09920/10/2021
AUTO POSTO SOCIAL LTDARUA AUGUSTO STRESSER, 1684 TERREOHugo LangePETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.6,2620/10/2021
Fonte: pesquisa de preços da ANP em 20/10/2021

De acordo com a pesquisa, o preço médio da gasolina em Curitiba na data da pesquisa era de R$ 5,96, sendo valor máximo R$ 6,26 e o mínimo R$ 5,82.

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