Pessoas atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS) e que recebem o Auxílio Brasil poderão fazer o curso gratuito de microempreendedor individual (MEI). Serão 500 vagas, distribuídas nas dez regionais da cidade.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de março, nos núcleos regionais da fundação ou nos Centros de Referência de Assistencial Social (Cras).

O curso é resultado de um acordo de cooperação firmado entre a FAS e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), instituição pública federal de ensino, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que oferta cursos de educação superior, básica e profissional.

+ Leia mais: Vereador de Curitiba provoca Greca sobre a Linha Verde com vídeo de humor com final inusitado; Assista!

Para participar os interessados precisam ter 18 anos ou mais e o ensino fundamental (1º ao 5º ano) completo. As aulas terão início em 2 de maio e vão acontecer em unidades do programa Liceus de Ofícios. Serão duas aulas semanais, com turmas pela manhã e à tarde, durante cinco meses.

Os selecionados receberão uma bolsa para custear o transporte, durante o período do curso.

Curso de qualificação

Com a realização do curso de qualificação, o governo federal – com o trabalho do IFPR e da FAS – espera promover a inclusão produtiva e a independência financeira dos beneficiários do programa Auxílio Brasil.

“Com esse curso, poderemos ampliar as oportunidades para elevar o nível de empregabilidade do público-alvo, contribuindo, assim, com a geração de renda, redução dos níveis de desemprego e fortalecimento da economia local”, explica o diretor de Relações do Trabalho da FAS, Adriano Benedito Laurindo.

Conteúdo de curso sobre MEI

Os participantes aprenderão sobre os conceitos de Microempreendedor Individual (MEI) e como se formalizar. O curso terá ainda aulas sobre conteúdos socioemocionais aplicados ao empreendedorismo, orientação para acesso a crédito e controles financeiros, melhoria de produtos e serviços, atendimento ao cliente, uso de redes sociais, ferramentas digitais, propaganda e marketing.

A FAS tem dez núcleos regionais (endereços abaixo) e as 39 unidades do Cras.

Núcleos Regionais da FAS

Bairro Novo

Endereço: Rua Tijucas do Sul, 1.700

Boa Vista

Avenida Paraná, 3.600

Boqueirão

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (Praça Nossa Senhora do Carmo)

Cajuru

Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

CIC

Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2.470

Matriz

Rua Monsenhor Celso, 35 – Centro

Pinheirinho

Rua Winston Churchill, 2.033

Portão

Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha

Santa Felicidade

Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Pres. João Goulart