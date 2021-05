Nesta sexta-feira (28), a campanha de vacinação contra covid-19 avança para pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais em Curitiba.

Além da primeira dose para pessoas com deficiência permanente, segue a aplicação de segunda dose para idosos de 84 anos completos que foram imunizados com a primeira dose de AstraZeneca.

Para os profissionais da educação básica e pessoas com comorbidades, a cidade aguarda a chegada de novo lotes de imunizantes destinados para a vacinação deste público.

Critérios para vacinação das Pessoas com Deficiência Permanente

Para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 em qualquer um dos pontos de vacinação da cidade, a pessoa com deficiência precisará apresentar qualquer um dos seguintes documentos, junto com um comprovante de residência de Curitiba.

– Cartão-transporte da Urbs de isento para Pessoa Com Deficiência Permanente (identificado com a letra I no canto superior direito)

– Identidade emitida a partir de 2019 com a indicação “Pessoa com Deficiência”

– Declaração médica disponibilizada no portal do CRM-PR, emitida pelo médico que o/a acompanha, com a indicação da Deficiência Permanente.

– Pessoa com Deficiência Permanente acompanhada pelas Unidades de Saúde de Curitiba receberão uma mensagem pelo aplicativo do Saúde Já avisando que são elegíveis para a vacina. Neste caso, é só conferir o cronograma da idade.

– Pessoa com Deficiência acamada: um familiar ou responsável deverá fazer contato com a unidade de saúde de referência para solicitar a vacinação em casa.

– A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba orienta que em qualquer um dos casos é necessário apresentar o comprovante de residência com endereço de Curitiba.

Pontos fixos de vacinação contra covid-19

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

8 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

9 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

10 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

11 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

12 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

13 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

14 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

15 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

16 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700