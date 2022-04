A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (08) uma redução de 5,58% no preço do botijão de gás de cozinha (GLP). Segundo a empresa, a partir de sábado (09) o valor médio de venda do GLP da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg, equivalente a R$ 54,94 por 13kg, refletindo em uma redução média de R$ 3,27 por 13 kg.

LEIA TAMBÉM:

>> Onde comprar peixes frescos para a Semana Santa em Curitiba? Veja 16 locais!

>> Curitiba tem alerta pra tempestade e granizo nesta sexta; fim de semana promete tempo instável

“Acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e coerente com a sua Política de Preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras”, informou a estatal.

“A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”, diz a empresa em nota. No dia 11 de março a Petrobras aumentou o valor do gás de cozinha em 16,06%.