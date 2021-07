A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (14), em Almirante Tamandaré (Região Metropolitana de Curitiba) e sete cidades de São Paulo e Minas Gerais, a Operação Green Net, que desmantelou um esquema de tráfico de drogas mantido por meio de perfis em redes sociais.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão na cidade da grande Curitiba e também em seis municípios paulistas, São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul, Rio Claro, Praia Grande, Campos do Jordão e capital, e em Contagem (MG), expedidos pela Justiça Estadual em São José do Rio Preto.

O Judiciário paulista também determinou o bloqueio de cinco perfis mantidos em redes sociais, atendendo pedido da PF. Segundo as investigações, esses perfis eram utilizados desde pelo menos 2019 para a venda de maconha híbrida de alto valor agregado, com a entrega realizada pelos Correios. Além disso, um núcleo em São José do Rio Preto adquiria a droga com a finalidade de revenda a terceiros. Durante as buscas, foram apreendidos drogas e dinheiro, e os responsáveis foram conduzidos a delegacias da PF.

