Um grupo de oito pessoas, de 21 a 34 anos, foi detido pela Guarda Municipal na noite deste domingo (29) no bairro Uberaba. Munidos de corda e cadeirinha de rappel e escalada, os envolvidos foram flagrados ao pichar uma caixa d’água no alto de um prédio abandonado na Rua Arlindo Natal.

De acordo com a equipe de guardas do núcleo Cajuru, que atendeu a ocorrência, o grupo era composto por sete homens e uma mulher. Eles estavam com uma grande quantidade de tinta.

Os guardas acionaram o Corpo de Bombeiros para retirar as pessoas que estavam em cima da caixa d’água. Outros davam cobertura ao crime, com dois automóveis.

Todos foram levados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Como medida administrativa, foram aplicadas sete multas, cada uma no valor de R$ 5.215,50, conforme prevê a lei municipal nº 15.089/2017 para pichação em patrimônio particular.

Denuncie

Casos de pichação podem ser denunciados à Guarda Municipal pelo telefone de emergência 153. O quanto antes o Centro de Operações da corporação receber a informação, quando houver um flagrante do crime, mais rápido será possível despachar a equipe que estiver mais próxima do local para verificar a situação.

