A Corrida Verde Desafio 10 Milhas 2022, no domingo (3), vai provocar bloqueios de trânsito pontuais nos bairros Pilarzinho, São Francisco e Mercês. A largada da prova é às 6h30, com previsão de término às 9h, no Parque Barigui. São três provas, de cinco, dez e 16 quilômetros.

No decorrer do percurso, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) auxiliarão nos bloqueios momentâneos, ou seja, será interrompido pontualmente o fluxo de veículos para a passagem dos atletas participantes. Tão logo eles passam, o trânsito volta a ser liberado.

Os bloqueios ocorrem nos seguintes cruzamentos: Rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas com Rua São Salvador; Avenida Fredolin Wolf com o acesso ao Parque Tingui; e Avenida Manoel Ribas com a Rua José Casagrande.

Os agentes vão auxiliar a passagem dos atletas e orientar os motoristas. Todo o percurso terá espaço compartilhado: o trânsito continuará fluindo nas faixas de trânsito à esquerda, enquanto os corredores ocuparão a faixa ao lado direito das vias.

Os atletas iniciam o percurso no Parque Tanguá, seguindo então pelas vias Oswaldo Maciel, Eugênio Flor, Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas, São Salvador, Domingos Antônio Moro, Fredolin Wolf, Melchiades Silveira do Valle, Professor Dário Garcia, Vitório Sbalqueiro, José Casagrande, Manoel Ribas e Cândido Hartmann.