O piloto de um avião fez um pouso de emergência na tarde desta quarta-feira (19) no Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba. Seis pessoas estavam na aeronave quando ocorreu um problema em um dos motores durante o procedimento de descida para a pista. Ninguém saiu ferido e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai apurar o caso. “Me preparei para isso, não queria desesperar ninguém, disse o piloto Luiz Souza sobre o pouso forçado em Curitiba.

+Leia mais! Edifício El Cashbah, em Curitiba, é um verdadeiro castelo estilo marroquino: torres, vitrais, lendas e muita história!

De acordo com informações da Infraero, a aeronave de matrícula PR-JGV procedente do Aeroporto Santa Maria, em Mato Grosso do Sul, apresentou problemas durante o pouso no Aeroporto de Bacacheri e atingiu a área de grama. A queda não causou impacto nas operações do aeroporto.

A aeronave apresentou problemas no motor esquerdo de acordo com relatos do piloto. O proprietário, um empresário do Mato Grosso do Sul relatou para autoridades que o avião está em situação regular.

+Viu essa? “Superbactéria” no Paraná? Estudo aponta aumento de bactérias multirresistentes em UTIs covid-19

Em entrevista ao Meio Dia Paraná desta quarta-feira, o piloto contou que um dos motores do avião teve problemas e, por isso, cortou o combustível para evitar uma explosão. “Me preparei pra isso, tomei as primeiras ações e busquei fazer tudo que era necessário. Foi uma opção minha não desesperar ninguém, fui para as minhas ações, as únicas coisas que poderiam ser feitas e não ajudaria colocar ninguém em pânico”, disse o piloto Luiz Souza, que conseguiu fazer o pouso de emergência sem deixar feridos.

A família que estava dentro do avião iria descer em Curitiba para seguir de carro rumo às praias catarinenses. A aeronave segue parada no mesmo ponto do acidente, pois irá passar por avaliação de autoridades aéreas.

Web Stories