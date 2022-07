Equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) resgataram, no fim da tarde de domingo (04), um piloto de paraglider (equipamento de voo semelhante ao parapente) que havia se acidentado no Morro da Cal, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma forte rajada de vento jogou o piloto contra as pedras.

Ele estava com politraumatismo e foi encaminhado ao Hospital do Rocio, no mesmo município. Ainda em terra, o primeiro atendimento foi feito pela equipe de busca e resgate do Corpo de Bombeiros.

O homem, de 68 anos, já tinha 30 anos de voo, e estava equipado na rampa com outras três pessoas, esperando a janela de vento baixar para que pudessem decolar. No entanto, uma rajada de vento o levantou e o jogou nas pedras, sem controle.

