Pimp Burger Shop está na Confraria em Dobro: pague 1 e leve 2!

Quem é membro da Confraria041 já entendeu que é muito vantajoso fazer parte desta grande comunidade pensada para quem gosta de economizar e curtir a cidade gastando pouco. Hoje é dia de apresentar mais um dos nossos mais novos parceiros: a Pimp Burger Shop. Com duas unidade (uma no Sítio Cercado e outra no Água Verde) a hamburgueria tem uma decoração temática diferenciada, no estilo hip-hop/lowrider, e serve os melhore sanduíches da cidade.

+ Leia mais: Hambúrguer, praia e pet cheiroso; conheça 3 novos parceiros da Confraria em Dobro; inscrições abertas

A Pimp Burguer Shop passa a fazer parte do valoroso time de empresas do Confraria em Dobro. Mas o que é a Confraria em Dobro? Usemos o exemplo da própria Pimp Burger. Se você é membro da confraria, basta acessar o seu painel de confrade, resgatar o cupom deste estabelecimento e comparar a uma das unidades da Pimp Burger Shop. Lá você vai pedir um hamburguer “El Gran Pachuco” e vai ganhar outro “El Gran Pachuco” de graça.

É isso, simples assim. Confrades acessam o site da Confraria041, fazem o login, resgatam o cupom com o código e apresentam lá na Pimp Burger Shop do Sítio Cercado ou da Água Verde e pedindo um “El Gran Pachuco”, o segundo é por nossa conta. O sanduíche da promoção é feito com pão da casa, um smash burger de 75g, queijo cheddar, cebola caramelizada de bacon e maionese da casa

>>> Acesse já a Confraria041, conheça todos os benefícios e faça parte da nossa comunidade de descontos

O cardápio da Pimp Burger é variado, com opções para todos os paladares e também bolsos. Por exemplo: o El Pimp é o mais em conta (R$ 24,90) e leva pão hamburguer de carne de 150g, queijo mussarela e maionese da casa; se a fome for grande, dá para encarar um combo Burger El Perrón (pão, hamburguer de 150g, queijo gouda, rúcula, cebola crispi, mel, maionese da casa + batata frita + refrigerante em lada. Consulte o menu completo do Pimp Burger Shop.

A hamburgueria funciona em dois endereços: uma loja no Sítio Cercado (Rua Paulo Alves de Bastos, 170), um dos mais populosos da capital, e outra no tradicional bairro Água Verde (Avenida dos Estados, 1066, Loja 5), um dos polos gastronômicos da cidade. Acesse o Facebook da Pimp e conheça mais!

História

Você ainda não conhece a história do Pimp Burger Shop? A história do Wagner José Alexandre, criador da hamburgueria, já foi contada nos Caçadores de Notícias. Uma história de empreendedorismo, superação e muita vontade de realizar sonhos. E deu tão certo, que a Pimp Burger é uma das sensações gastronômicas de Curitiba. E você, confrade, tem a chance de conhecer este espaço com a Confraria041 e aproveitar o benefício da Confraria em Dobro.

Seja um confrade!

Além da Pimp Burger Shop, os confrades tem à sua disposição os parceiros Clube de Praia Assefacre, VetClean e todos os parceiros do ciclo anterior: CheckBox Pneus, Churrascaria JP Steakhouse e Cervejaria Don Gentilis.

Tenho certeza de que você ficou animado com o tanto de benefícios que a Confraria041 oferece aos seus participantes. O investimento para se tornar um confrade é de apenas R$ 7,90 por mês, valor quase insignificante ante ao tamanho dos descontos oferecidos pela Confraria em Dobro. É economia real para curtir novas experiências e conhecer o “lado incrível da cidade”.

Se você quer conhecer mais sobre os benefícios de ser membro da Confraria041, entre no nosso site e saiba mais. Venha fazer parte do lado incrível da cidade!