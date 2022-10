Setembro é o mês do aparecimento dos pinguins-de-magalhães no Paraná. Só nesse período, foram registrados 834 encalhes da espécie nas praias paranaenses. No entanto, apenas 3% deles são resgatados com vida, sendo que a maioria apresentou quadro de desnutrição e debilitação. Neste sábado, cerca de dez deles voltaram para o mar em uma ação em Paranaguá, no litoral do Paraná.

Os animais foram atendidos pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pelo trecho paranaense do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS). Desde o início do ano, foram registrados 1.368 encalhes de pinguins na costa paranaense.

A explicação é que entre maio e início de novembro, é comum a presença de pinguins na costa brasileira do sul e sudeste. Os pinguins deixam suas áreas reprodutivas no sul da Patagônia (Argentina e Chile) e migram para as águas brasileiras em busca de alimento. O trajeto de quase 4.000 km, deixa os animais cansados e debilitados, fator que favorece o encalhe, principalmente dos animais mais jovens, que são inexperientes e têm menor quantidade de reservas energéticas.

“Os encalhes são mais frequentes quando os animais encontram situações ruins oceanográficas e climáticas, como as frentes frias, que afetam a condição de saúde dos animais já debilitados e trazem suas carcaças para as praias”, comentou a bióloga e coordenadora do PMP-BS na UFPR, Camila Domit.

Encontrei um pinguim! O que fazer?

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias de Pontal do Paraná e de todo o litoral paranaense, é possível acionar a equipe do LEC do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo número 0800 642 33 41 ou pelo WhatsApp (41) 9 92138746.