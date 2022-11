O presidente do Grupo Zonta, Pedro Joanir Zonta, inaugura nesta quarta-feira (9), às 8h, na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, a terceira unidade do Gigante Atacadista. O empresário receberá a imprensa para apresentar as novidades da nova loja e as expectativas do Grupo neste novo nicho de mercado.

O investimento no local foi de R$50 milhões e o objetivo é contribuir com a geração de 140 empregos diretos para a região. A loja surge como uma outra opção de compras para a população por oferecer preços de atacado para o consumidor final.

O Gigante Atacadista está localizado na Av. Maringá, esquina com a Estrada da Graciosa, Pinhais-PR. As outras duas lojas da rede ficam em Colombo, na Rodovia da Uva, 1976, no bairro Roça Grande, e na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.297, no CIC, em Curitiba.