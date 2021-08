Novas placas de sinalização turística da Rota da Cerveja foram instaladas em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, com o objetivo de fortalecer ainda mais a atividade da cerveja artesanal da cidade. Segundo a prefeitura, as placas de sinalização são importantes para orientar os turistas e intensificar o fluxo de pessoas na região. A Rota da Cerveja Artesanal de Pinhais foi criada em 14 de junho de 2017.

De acordo com a turismóloga do Departamento de Eventos e Turismo (Detur), Fabiana Moraes Miguel, 24 placas foram instaladas em pontos estratégicos do município. “Elas geram curiosidade, auxiliam os visitantes e organizam a atividade turística”, explicou. Ainda segundo ela, as placas foram elaboradas pelo Detur e Departamento de Comunicação e Cerimonial e instaladas pelas equipes da Secretaria de Obras Públicas.

“Os recursos utilizados são provenientes do Fundo Municipal de Turismo, e foram destinados para este fim após votação e aprovação dos membros do Conselho Municipal de Turismo. A principal função da confecção deste tipo de sinalização é o fortalecimento e a divulgação da Rota da Cerveja Artesanal de Pinhais”, completa a Fabiana Moraes.

Rota da Cerveja

A Rota da Cerveja Artesanal de Pinhais foi criada por meio da lei nº 1834, para incentivar a produção local de cerveja artesanal, por meio de micro cervejarias. A iniciativa busca difundir a cultura milenar de produção de cerveja artesanal, em fortalecimento ao turismo regional.

Segundo a prefeitura, além disso, a ideia estimula a comercialização de cervejas artesanais, produzidas a nível local, mediante a promoção de eventos de cunho cultural e turístico e promove atividades de produção e comercialização voltadas à geração de emprego e renda.

Para mais informações sobre a Rota da Cerveja Artesanal de Pinhais, os telefones de contato são o (41) 3912-5634 e o (41) 98888-4889 (WhatsApp). Também é possível acessar o site da prefeitura.