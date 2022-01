Uma faixa de trânsito da pista lenta da Rua Emanoel Voluz, no bairro Pinheirinho, ficará bloqueada para a passagem de veículos na quarta e na quinta-feira (26 e 27), no trecho entre as ruas Hélio Dirceu Woitikiw e André Ferreira Barbosa.

Aplicado no período em que há menos impacto para o trânsito (das 9h às 16h), o bloqueio parcial será necessário para serviço de pintura na parte inferior da trincheira localizada no cruzamento com a Linha Verde. O período com bloqueio parcial autorizado para o serviço é uma estimativa, podendo sofrer alterações em decorrência de fatores climáticos ou de mão de obra.

Já na sexta-feira, os serviços continuam somente com bloqueio parcial de uma faixa na canaleta exclusiva do ônibus – sem interferir no trajeto dos demais veículos, cuja circulação acontece pelas pistas lentas da via.

Lavagem e pintura

O trabalho de revitalização da trincheira está sendo executado por uma equipe do Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas. No início do mês, a estrutura de 4,8 mil metros quadrados foi lavada com jatos pressurizados de água de reuso.

Agora será a vez da pintura, que nesta primeira fase abrangerá a parte dos pilares e a lateral do guarda-corpo dos pedestres. Será aplicada uma tinta acrílica e depois uma camada de verniz antipichação.

O secretário de Obras Públicas, Rodrigo de Araújo Rodrigues, explicou que a manutenção constante dos equipamentos é uma forma de combater o vandalismo nos espaços públicos. “Manter os espaços públicos em dia é garantir a cidade cuidada, além de significar um investimento direto no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas”, disse o secretário.

As trincheiras das ruas Pedro Magalhães de Oliveira e Marechal Saldanha Mazza também passaram pelo mesmo procedimento, no ano passado, de limpeza e pintura antipichação.