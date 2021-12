As feiras livres em Curitiba já fazem parte do cotidiano e, na época de Natal, estes espaços ganham ainda mais vida. Centenas de produtos são confeccionados com carinho pelos artesãos e a boa notícia é que tem promoção para o leitor da Tribuna do Paraná. A barraca 56 da Ana Paz, na Praça Osório, está disponibilizando 10% de desconto na compra total para quem falar que leu ou acompanhou a live da Tribuna. Bora garantir um descontão?

A parceria com a barraca da Ana ocorreu em uma transmissão ao vivo pelo Facebook na terça-feira (14). Ao mostrar os bastidores da tradicional feira do Centro de Curitiba, a reportagem mostrou os itens que estão sendo comercializados aos clientes.

“Temos guirlandas com led, arranjos de mesa, carrinhos para crianças, toucas de Natal, vasos e enfeites para a árvores de Natal. Se falar que viu na Tribuna do Paraná, ganha 10% de desconto”, disse a simpática Ana Paz.

Para encontrar a barraca da Ana é fácil. Se você estiver vindo da direção do bondinho, Café da Boca, é o terceiro box do lado direito da rua. Qualquer coisa, pergunte pela Ana Paz ou pelo número 56.

A feira!

Na Praça Osório, são 61 barracas com presépios, guirlandas, brinquedos, lembranças turísticas, acessórios de papelaria, bolsas e objetos decorativos, com centenas de opções de presentes com preços convidativos.

Naturalmente não pode faltar bancas de artesanato gastronômico com temática natalina. Panetones, chocotones, bombons, biscoitos natalinos e opções gastronômicas de diversas regiões do Brasil e de países como Itália, Polônia, Bolívia e outros.

Serviço: feiras especiais de Natal

Praça Osório

Segunda-feira a sábado: das 10h às 21h

Aos domingos: das 14h30 às 19h30

Santos Andrade

Segunda-feira a sábado: das 10h às 20h

Aos domingos: das 12h às 18h30

