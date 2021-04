Para atender quem não tem disponibilidade durante o dia, a Prefeitura de Piraquara aderiu à campanha “Corujão da Vacinação”, do Governo do Paraná. A partir desta quinta-feira (15), das 19 à meia-noite, idosos de 64 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose, além dos que estão no prazo para receber a segunda, podem tomar a dose no período noturno.

O objetivo é oferecer um período fora do habitual horário de expediente para atender o público que trabalha durante o dia, por exemplo. No último final de semana Piraquara já ajustou o calendário e vacinou durante os dois dias. As ações de vacinação de “Domingo a Domingo” e do “Corujão da Vacinação”, propostas pelo Governo do Estado, estão condicionadas a disponibilidade de vacina e serão divulgadas previamente.

De acordo com o Prefeito de Piraquara, Josimar Fróes, o município pretende continuar com o ritmo satisfatório de vacinações, já que é um dos que mais avançou nas faixas etárias na Região Metropolitana. “No último domingo já avançamos com o atendimento do público de 64 anos. Nesta quinta vamos lançar a vacinação noturna atendendo o público de 64 anos ou mais que eventualmente não conseguiu comparecer durante o dia para receber a primeira dose”, destacou.

A Secretária Municipal de Saúde, Glaucia Buss Guimarãres, explica que a iniciativa visa incentivar ainda mais a aplicação das segundas doses. “Não só em Piraquara, mas em todo o país existe uma preocupação com o absentismo em relação a segunda dose. Com a realização da campanha noturna também vamos ampliar o atendimento das pessoas que devem completar a imunização com a segunda vacina”, ressaltou.

Serviço

Corujão da VacinaçãoData: 15/04/21Hora: 19h às 00hLocal: Complexo Administrativo Vila da Cidadania

Rodovia João Leopoldo Jacomel, nº 7645, Jardim Primavera.