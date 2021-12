O governo do Paraná deve anunciar na próxima segunda-feira (06) os detalhes de uma proposta de reajuste salarial para os professores da Rede Estadual de Ensino. Segundo informações do jornal Boa Noite Paraná, da RPC, o reajuste para quem está no início da carreira pode chegar a 48,7%. Já o reajuste médio da categoria, de acordo com a proposta, é de aproximadamente 20%.

O valor atual do piso de salário para o professor em início de carreira no Paraná é de R$ 3,7 mil. Se o reajuste ocorrer, esse valor poderia chegar a R$ 5,5 mil.

De acordo com o Boa Noite Paraná, o governo informou que o recurso para garantir o aumento viria do Governo Federal, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O que diz a categoria

No sábado (04), a APP-Sindicato, que representa os professores, disse que não teve acesso à proposta e fez críticas ao modo como a notícia do reajuste foi anunciada. “O governo, mais uma vez, anuncia medidas para os/as servidores/as sem debater com o sindicato da categoria… Desde sempre lutamos para realizar debates com o governo sobre os recursos da educação, especialmente sobre o FUNDEB”, escreveu o sindicato em nota.

Ainda em nota, a APP Sindicato informou que “já solicitou reunião com o governo e com deputados/as para que a proposta seja discutida antes da entrada na Assembleia Legislativa”. O sindicato também explicou que “sempre defendeu a aplicação do piso para professores/as da ativa e aposentados/as, bem como a aplicação do índice com impacto em toda a tabela salarial”.

A APP Sindicato destacou que o governo não atualiza o piso dos professores desde 2014.

O que diz o governo

A Tribuna procurou a Secretaria Estadual de Educação (Seed) para mais detalhes sobre a proposta de reajuste de salário dos professores, que afirmou por meio de sua assessoria que dará mais detalhes do reajuste em entrevista coletiva na próxima segunda-feira (06).

