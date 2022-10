A rodovia BR-277 vai permanecer interditada no quilômetro 42, em Morretes, na pista sentido Paranaguá, devido aos deslizamentos que ocorreram no sábado (15). Durante a noite deste domingo (16) e madrugada de segunda-feira (17), o trânsito no trecho segue desviado, com a utilização das faixas sentido capital para o fluxo nos dois sentidos.

+ Leia mais: Vândalos com camisetas de Athletico e Coritiba se digladiam em ruas de Curitiba

Equipes da Polícia Rodoviária Federal permanecem no local orientando o tráfego e monitorando as condições de segurança da rodovia. Caso necessário, o trânsito poderá ser interrompido.

Devido ao risco de novos desmoronamentos não há previsão de liberação do trecho interditado. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), do Governo do Estado do Paraná e Defesa Civil, estão realizando o monitoramento e avaliação geológica das encostas.

+ Veja também: Casal morre após batida violenta de moto contra poste na Linha Verde

Recomenda-se aos motoristas que, se possível, utilizem rotas alternativas à BR-277 para acessar a região do litoral paranaense. A Estrada da Graciosa é uma opção, mas para apenas veículos leves. Também é possível usar a BR-376, com acesso por Garuva (SC) e Guaratuba.