O domingão foi perfeito para curtir o sol, a natureza, a família e ainda passar momentos com uma atividade que proporciona, no mínimo, bons momentos. O carrinho de rolimã atrai um público cada vez maior e proporciona um retorno para a infância ou até mesmo bons ensinamento aos mais jovens. Dois locais em Curitiba são considerados ideais pelos praticantes com pistas profissionais – o Parque São Lourenço e a Praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba. Bora conhecer as pistas de rolimã em Curitiba?

No Parque São Lourenço, um dos maiores de Curitiba, a pista de rolimã tem 320 metros de extensão por 7 metros de largura. A descida fica nos fundos do parque e é considerada de nível médio. A saída ocorre no alto de um morro em meio às araucárias e outras árvores do parque. Após curvas emocionantes, no final da ladeira, uma escada de pedras que leva os praticantes novamente ao cume da pista.

Altevir segue curtindo a emoção dos carrinhos de rolimã em Curitiba. Foto: Gerson Klaina.

Neste domingo (22) aproximadamente 20 pessoas estavam curtindo as curvas do São Lourenço. Entre eles, Altevir da Rosa Mariano, 45 anos, motorista e técnico de iluminação, que segue curtindo a emoção dos carrinhos de rolimã. Com toda sua experiência, a velocidade e manobras chamavam a atenção do público que fica observando o esporte.

“Desde os 15 anos, eu estou nessa vida. Moro lá no Portão, mas gosto de vir aqui no São Lourenço por ser mais família. Conheço todos aqui e é um programa bem familiar. Nos unimos para montar o carrinho, um ajuda no freio e assim vai. Às vezes dá um raladinho, mas não dá nada. É muito bom”, disse Altevir.

Família Rolimã

Família rolimã: Leva-se para o topo, água, refrigerante, suco, bolacha, fruta e outros alimentos para se divertir em galera mesmo. Foto: Gerson Klaina.

Essa união de ajudar quem é novato ou mesmo da turma “das antigas” ganhou apelido entre os participantes – Família Rolimã. Leva-se para o topo (saída dos carrinhos), água, refrigerante, suco, bolacha, fruta e outros alimentos para se divertir em galera mesmo.

A criançada adora e ali inicia a trajetória na descida no colo do pai ou do tio. Karine Gonçalves, 39 anos, é considerada a mais animada da turma e não perde a alegria ao mostrar que o importante é passar momentos de alegria em tempos tão difíceis como este com pandemia de covid-19.

“Na pandemia as pessoas refletiram sobre a vida e os programas ao ar livre em Curitiba são saudáveis. A criança gosta, o adulto relaxa para aproveitar a vida. Eu gosto de patins, skate e no domingo, tem a família rolimã. O carrinho proporciona superação, pois a gente fica ressabiada na descida. Faço desafios com minha filha, é legal demais”, comentou Karine que reside no bairro Boqueirão.

Se você que está lendo não tiver coragem de descer, não há problema algum. É possível sentar no gramado e se divertir com as manobras dos esportistas. A pista é de uso exclusivo de carrinhos de rolimã e skate. É recomendado o uso de equipamentos de segurança na pista, tais como capacete, joelheira, cotoveleira, e claro, máscara de proteção contra o coronavírus.

Guabirotuba

Já no Guabirotuba, a pista é menor, são 235 metros de extensão e 7 metros de largura, que tem largada em um ponto alto do bairro.

As pistas para carrinhos de rolimã do Parque São Lourenço e da Praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba, receberam melhorias no pavimento entre os dias 31 de março e 3 de abril por parte da prefeitura de Curitiba. As obras de recape asfáltico foram executadas pela Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

