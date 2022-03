Um homem morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull na tarde desta quarta-feira (30), em Curitiba. Ele não resistiu aos ferimentos ocasionados na região do pescoço. O ataque foi no Pilarzinho e o cachorro teria escapado de uma casa quando a força do vento abriu um portão direcionado para a Rua Amauri Lange Silvério, quase esquina com a Rua David Hume. No começo da tarde desta quarta, um temporal na capital gerou ventos de até 70 km/h.

Segundo informações de moradores da região, a vítima estava em um gramado próximo da residência onde vive o pitbull, tentando atravessar a rua. “Na hora do temporal, o portão se abriu e o cachorro fugiu. O cão foi direto na direção do homem e até o arrastou. Ele era conhecido por aqui. As pessoas que passavam tentaram ajudar, até jogar o carro por cima, mas o pitbull estava grudado no pescoço dele”, lamentou Derosi Viero, moradora da região.

+ Leia mais: Em primeira mão! Conheça como será a trincheira do Bairro Alto/Bacacheri, que inaugura nesta quinta-feira

Um comerciante de um aviário que também presenciou a cena confirmou que o ataque foi bem na hora do vendaval. “Sim, e a gente estava tentando salvar as mercadorias que estavam voando. Foi bem na hora dessa confusão”, contou.

O atendimento da ocorrência foi realizado pelo Siate, que chegou a tentar uma reanimação da vítima, o que não foi possível. O homem acabou entrando em óbito na ambulância.

Ainda conforme informações do local, o pitbull só teria largado o pescoço da vítima após muito insistência e até como uso de força.

Com a chegada da Polícia Militar ao local, o dono do cachorro foi acionado para prestar depoimento.