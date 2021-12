Uma simples brincadeira em uma confraternização entre amigos levou o nome de Paranaguá para a Itália. A postagem de uma pizzaria localizada no litoral do Paraná tendo o caranguejo como personagem principal virou assunto nas redes sociais e pessoas de várias localidades querem saber quem é o responsável pela façanha de unir dois produtos bem típicos e aparentemente sem relação alguma entre si. A ideia da pizza de caranguejo surgiu do Jefferson José da Silva Santos, 34 anos, dono da Steve Pizza.

Responsável pela pizzaria há dois anos, Jefferson acredita que além de servir produtos de qualidade, o marketing é uma ferramenta essencial para conseguir retorno com as vendas. A partir disso, a Steve Pizza promove novidades nas redes sociais com campanhas consideradas diferentes do padrão parnanguara.

Na confraternização dos funcionários da empresa, surgiu a maluca ideia de fazer a pizza de caranguejo, produto abundante em Paranaguá devido à enorme quantidade de mangues na região. “Colocamos os caranguejos em uma pizza com tomate, cebola e pimentão. Naturalmente se come separado e ficou muito boa. Foi mais uma brincadeira da turma que aconteceu na semana passada”, explicou Jefferson em um papo com a Tribuna.

Vai encarar? Pizza de caranguejo surgiu de uma brincadeira, mas acabou sendo “a mais pedida”, mesmo ainda não estando no cardápio da Steve Pizza. Foto: Reprodução.

Com a foto tirada mostrando o nome da pizzaria, telefones e endereço, Jefferson mandou o registro para um grupo de WhatsApp de pizzaiolos do Brasil. Com a velocidade da internet e enorme exposição, a mensagem que saiu de Vila São Vicente foi parar na Itália, ou seja, mais de 9 mil quilômetros de distância.

Pelo Twitter, uma conta que ironiza a mudança de produtos típicos italianos em outros países publicou a pizza de caranguejo com mais de 29 mil comentários. “Achei demais a postagem dos italianos e muita gente está nos procurando. Teve um cara de Santos que perguntou como faz a pizza. Tem também aqueles que estão criticando, pois dizem que estou ofendendo a Itália, mas não é isso. Grande parte está elogiando pela criatividade”, comentou o dono da Steve Pizzaria.

brazil you need to calm down pic.twitter.com/O8NsK3uWGz — italians mad at food (@ItalianComments) December 30, 2021

Pizza de Caranguejo tá no cardápio?

A pizza de caranguejo não está sendo servida ao público, mas, para 2022, existe a chance de a iguaria entrar nas opções para os clientes. “Temos que pensar muito bem ainda. O caranguejo só pode ser consumido por poucos meses do ano e tem todo um preparo. As pessoas estão pedindo sem parar essa pizza, mas ainda vamos estudar a possibilidade”, relatou Jefferson.

Aliás, o interesse pela pizza de caranguejo está dando trabalho para a equipe da Steve Pizzaria. As mensagens são tantas pelo WhatsApp que o pedido do cliente tradicional não está sendo lido pelos profissionais da cozinha. “A repercussão foi muito grande e está atrapalhando até para tirar pedido. As pessoas não param de mandar mensagem perguntando ou tirando onda. Digo que ficou a cara de Paranaguá, né? ”, completou o bom humorado Jefferson.

Serviço:

Steve Pizzaria

Rua Odalicio Freitas Gabriel, 233, Paranaguá

Entregas – somente em Paranaguá

Telefone: (41) 3427-2766 ou (41)98424-1717

