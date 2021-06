Uma pizzaria de Curitiba está oferecendo até 20% de desconto para quem já se imunizou contra a covid-19. Pelas redes sociais, o Armazém Colônia Forneria & Pizzaria oferece 20% de desconto para quem tomou as duas doses e 10% para quem só recebeu a primeira dose. A ideia, segundo o empresário Mauro Sfair, é “ajudar a espalhar a notícia, que muitos ainda teimam em acreditar, de que o mundo só voltará ao normal após estarmos todos imunizados”. A promoção vale para todas as pessoas que consumirem na casa, a partir desta quarta-feira (23), e é de caráter individual.

LEIA TAMBÉM:

>> Incêndio em tradicional bar do Largo da Ordem gera muita fumaça e mobiliza bombeiros

>> Bandeira laranja será renovada? Curitiba define nova restrição nesta quarta-feira

Restaurantes, lanchonetes e bares foram um dos segmentos que mais sofreu durante a crise econômica provocada pela pandemia. Para Mauro Sfair, a onda de fake news fez com que muita gente passasse a desacreditar na eficácia da imunização. “Temos que ajudar a conscientizar a população de que só a vacina aplicada em toda a população vai salvar as nossas vidas e nossos empregos, nossas empresas. Precisamos que todo mundo tome a vacina e assim diminua sensivelmente a circulação da covid-19”.

De acordo com Sfair, a grande maioria dos clientes de sua pizzaria napolitana não sai de casa desde março do ano passado. “Ficamos muito felizes por aqueles que puderam ficar em casa e se resguardar, mas daqui em diante a vida precisa voltar a acontecer e para isso incentivamos os vacinados a dar um passo adiante, vindo degustar uma pizza saindo diretamente do forno. Mas não se esqueçam de trazer sua carteira de vacinação para fazer jus ao desconto”, conclui.

Serviço

Armazém Colônia

Av. Vicente Machado, 984 – Batel

Delivery: Próprio, iFood, James, Ubereats, 99food

Pedidos diretos: (41) 3024-3737 e 3024-3631 (taxa de entrega conforme a distância)

Instagram: @armazem.colonia