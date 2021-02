Depois de anunciar que a vacinação contra o coronavírus vai começar na próxima quarta-feira (20) em Curitiba, a prefeitura divulgou, na tarde desta quinta-feira (14), o plano de vacinação para a cidade. O Centro de Vacinação vai ser o Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui. A começar pelo grupo prioritário, o dia de vacinação de cada pessoa será agendado por meio de aplicativo.

Com 7.500 metros quadrados, o Centro de Vacinação de Curitiba vai ter 50 salas, onde trabalharão, por turno, 100 profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A escolha do espaço se deu por ser um local grande, que permite o distanciamento e tem a logística necessária para o armazenamento das vacinas.

Segundo o plano de vacinação de Curitiba, os primeiros vacinados vão ser os profissionais da saúde, mas aqueles que lidam diretamente com o coronavírus. “Profissionais da linha de frente da covid-19, equipes de UTIs e no atendimento direto de pessoas contaminadas”, disse a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Além do espaço exclusivo para a vacinação, o plano ainda traz ainda dez unidades de saúde que poderão ser ativadas exclusivamente para imunizar a população quando mais vacinas forem enviadas. “Nós teremos vacinação descentralizada nas unidades de saúde quando tivermos doses suficientes. Como nesse início serão grupos prioritários, o objetivo é ter o máximo controle para não haver perdas”, explicou Márcia.

Quem são os grupos prioritários?

Curitiba seguirá as etapas de vacinação do plano nacional de imunização. Os primeiros a serem vacinados na cidade serão as pessoas de maior vulnerabilidade como profissionais de saúde da linha de frente da covid-19, idosos e trabalhadores de instituições de Longa Permanência (asilos) e a população indígena.

Nessa etapa inicial, estão previstos 18.150 pessoas a serem vacinadas. Ainda dentro da primeira fase, serão atendidos os demais profissionais de saúde, seguindo a ordem do Plano Municipal.

“Esses três primeiros grupos estão em alinhamento com o Plano Nacional de Vacinação, pois precisamos dos nossos profissionais imunizados para que continuem na linha de frente, atendendo a população”, explica a secretária municipal da Saúde.

Vacina por agendamento

Para evitar aglomerações e facilitar a identificação, a vacina para a população em Curitiba vai ser agendada pelo Aplicativo Saúde Já, de acordo com o cronograma. Quem tem cadastro no Saúde Já vai receber a informação do agendamento pelo aplicativo. Os demais serão informados por outros canais.

Os três primeiros grupos (profissionais de saúde, idosos em instituições de longa permanência e indígenas) não precisam do agendamento pelo aplicativo. A Secretaria inclusive já começou a identificação dos profissionais que serão vacinados nessa primeira fase.

Vacinados vão ser monitorados

Uma rede de suporte e monitoramento pós-vacina foi estruturada pela Saúde. A farmacovigilância, como é chamada, é comum sempre que novos medicamentos ou imunizantes são aplicados. As pessoas vacinadas também receberão, pelo aplicativo Saúde Já, um questionário para avaliar o pós-vacinação.