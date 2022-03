Dois homens, de 20 e 40 anos, foram presos pelo 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) ao serem flagrados em acampamento improvisado para extrair palmito Juçara na região rural de Guaratuba, no Litoral do Paraná. Essa espécie de palmito consta na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, do Ministério do Meio Ambiente. A abordagem foi na quarta-feira (23), após os policiais militares receberem denúncias.

A informação repassada à PM indicou que a atividade criminosa ocorria na comunidade de Limeira, em uma Área de Proteção Ambiental (APA). Segundo as informações do 9º Batalhão, a equipe chegou ao acampamento e encontrou quatro homens, porém dois conseguiram fugir pela mata e outros dois acabaram presos.

Foi constatado que o local tinha uma estrutura com camas e outros recursos que permitiam aos palmiteiros permanecer dias na mata. Os policiais militares encontraram facas, facões, lanternas, projéteis de espingarda e 55 gramas de maconha, além de feixes de palmitos recém-retirados.

A dupla foi encaminhada à delegacia da região pelo crime ambiental e por consumo de drogas.