Dois policiais militares que atuavam em Guaratuba, no Litoral do Estado, foram presos durante operação do Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público – por guardar em casa armas irregulares e munições, incluindo pelo menos uma pistola com número de série suprimido.

De acordo com informações do Ministério Público do Paraná, a situação indica possível utilização das armas e munições em fraude processual, que está sendo apurada pelo Gaeco. Ambos policiais foram investigados na Operação Fish, que incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas casas dos policiais.

A Corregedoria da Polícia Militar auxiliou na operação – que também levou à apreensão de armas e drogas na Companhia da Polícia Militar de Guaratuba – e investiga outros crimes de posse ilegal de armas e de drogas que estavam numa sala ocupada exclusivamente pela Rotam (Ronda Ostensiva Tática Metropolitana) e em um veículo estacionado no pátio da Companhia.

Operação Fish

A operação foi desencadeada no dia 30 de agosto, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão (em Curitiba e Guaratuba) para apuração de possíveis práticas de abuso de autoridade, fraude processual, peculato e porte ilegal de armas e drogas. Na ocasião, foram apreendidas armas e munições, R$ 70 mil em dinheiro, um cheque de R$ 205 mil e drogas.