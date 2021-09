Um acidente inusitado com um ônibus da linha Interbairros II deixou cinco pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (27), no Pilarzinho, em Curitiba. Um dos pneus traseiros do lado esquerdo do veículo estourou e os estilhaços da carroceria chegaram a atingir três mulheres dentro do ônibus, de 25, 35 e 54 anos de idade, e outras duas pessoas do lado de fora passaram mal com o susto.

A ocorrência foi por volta das 16h, na esquina da Avenida Desembargador Hugo Simas com a Rua Victor Benato. Segundo o Siate, que prestou socorro às vítimas, os ferimentos das três pessoas que estavam dentro do ônibus foram leves, na região do rosto. Mesmo assim, elas precisaram de cuidados e foram encaminhadas aos Hospital Cajuru.

Interbairros II. Foto: colaboração.

“O susto foi grande. É uma situação inusitada. Estourou o pneu do coletivo e acabou acertando as pessoas. Quando chegamos, elas já estavam fora do veículo. As três de dentro tiveram ferimentos na face. Outras duas, do lado de fora, passaram mal, com crise convulsiva”, contou o soldado Hamilton, do Siate.

As imagens feitas de dentro do Interbairros II mostram parte do assoalho do coletivo estourada. A área não é ocupada por bancos, mas os que estão instalados ficam muito próximos. O veículo possui dois pneus na parte traseira. O que estourou foi o da parte interna.

Não há mais detalhes sobre o que pode ter levado o pneu a estourar. A Urbs informou que uma equipe foi até o local para coletar mais informações. Também foi informado que o próprio motorista do ônibus acionou o socorro. A Urbs explicou que o ônibus danificado foi substituído por outro para seguir a viagem com os passageiros.

