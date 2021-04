Dois eventos com aglomerações foram interditados pela fiscalização na noite desse sábado (24). O primeiro acontecia por volta das 22h30, em uma casa na rua Nações Unidas, bairro Jardim Bela Vista, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima dando conta da algazarra, levou os agentes até o local. Lá, a polícia encontrou 120 pessoas e, ao abordar o dono do estabelecimento, o mesmo confirmou que cobrava ingressos para a entrada do público. O local foi fechado e as pessoas dispensadas. Já o responsável pela festa foi encaminhado à delegacia onde assinou termo circunstanciado.

A segunda aglomeração foi flagrada por volta das 23h55, numa casa noturna, na Rua Francisco Derosso, bairro Xaxim, em Curitiba. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal fecharam as portas do local que, a princípio, se trataria de um motel. Mais informações, como a quantidade de pessoas presentes e o nome dos envolvidos não foram repassadas à imprensa.